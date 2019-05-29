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Будущее Украины и ЕС: на Западе намекнули Киеву на позитив

среда, 29 мая 2019, 22:01
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Выборы в Европарламент не изменят благоприятного отношения стран ЕС к Украине.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил немецкий политолог Андреас Умланд.

"Европарламент исторически настроен проукраински. Думаю, новый будет таким же – даже больше, чем отдельные страны ЕС. Парламент всегда требовал от Евросоюза большей поддержки Украины – предоставление ей перспективы на членство, например. И эта ситуация сохранится", - уверен он.

По его словам, чтобы сохранить благосклонность ЕС к Украине, властям необходимо "как можно больше сотрудничать, приглашать депутатов, приезжать самим на заседания, делать презентации".

"В Европарламенте остается очень благоприятная почва для украинских тем. Хотя антиукраинские право-популистские партии улучшили свои позиции, 25% мандатов – это еще не катастрофа", - уточнил политолог.

Также Умланд озвучил прогноз, снимут ли санкции с России в ближайшее время.

"Это не решается Европарламентом – это решают государства ЕС. И сложно предвидеть, как отдельные страны буду себя вести. Даже одно государство может блокировать продление санкций. Для большинства значимых санкций требуется согласие всех стран-членов Евросоюза. Германия пользовалась своим весом в ЕС, чтобы убедить пророссийски настроенные правительства проголосовать за продление санкций каждые полгода", - уточнил эксперт.

Подробнее о результатах выборов в Европарламент и их значении для Украины, читайте в материале "Апострофа": Пропутинские силы не страшны, Украина имеет другие проблемы с Европой - Андреас Умланд.

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