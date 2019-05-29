Пропутинские силы не страшны, Украина имеет другие проблемы с Европой - Андреас Умланд

В последние выходные мая в странах Европейского Союза прошли выборы в Европарламент. Традиционные участники большой коалиции - Прогрессивный альянс социалистов и демократов и Европейская народная партия (EPP) - не получили достаточного количества голосов для создания большинства. И теперь им придется договариваться с другими силами для формирования коалиции. Четверть голосов взяли ультралевые и ультраправые силы, но они не смогут влиять на политику Европарламента. Украине же придется активно налаживать отношения с либералами из соседних государств. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал немецкий политолог АНДРЕАС УМЛАНД.

- Что может ожидать Евросоюз после таких выборов?

- С приходом антиевропейских националистов из разных стран изменится рабочая атмосфера в Европарламенте. Даже в общественных организациях ЕС будут более яркие дебаты между традиционными социал-демократическими общественными силами с одной стороны, и правыми популистами и националистами с другой стороны.

Христианские демократы и социал-демократы потеряли (бывшие главные партии в Европарламенте, которые избираются в Германии, – "Апостроф") голоса, а с другой стороны либерал-демократы и "зеленые" получили больше мандатов.

Видимо, будет новый формат коалиции для избрания нового президента Еврокомиссии и формирования новой Еврокомиссии – исполнительного органа ЕС. К этому формату могут присоединиться либерал-демократы, "зеленые" или обе группы. Старые народные партии теряют свой вес, а идеологически-определенные повышают свой – это большое изменение. Но националистические партии будут исключены из формирования коалиции.

Старые народные партии теряют свой вес, а идеологически определенные повысили свой – это большое изменение. Но а националистические партии будут исключены из формирования коалиции Фото: GettyImages

- Почему небольшие "правые" партии выиграли на местном уровне, а традиционные для ЕС "политические тяжеловесы" потерпели поражения?

- Этому есть множество объяснений. Один из факторов последних лет, который сильно изменил политику - влияние социальных сетей, интернета и распространение в связи с этим ложных нарративов, ложной информации. Это привело к уравнению классической журналистики и пропагандистских структур, которые могут через новые средства информации – социальные сети – распространять всякую конспирологию и ложную информацию.

Но это всего лишь один из факторов. Остается только надеяться, что со временем общественность в разных странах Европы, в которых право-популистские партии приобрели новое значение, будет справляться с вызовами быстрого распространения ложной информации, фейковых новостей и конспирологических нарративов.

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- И эти правые партии в той или иной степени имеют связи с Кремлем и российским президентом Владимиром Путиным.

- Многие из этих партий симпатизируют Путину, некоторые имеют иные связи. Говоря про финансовую помощь, мы точно знаем, что она была в отношении партии Марин Ле Пен. Возможно, были финансовые потоки применительно к другим партиям. Конечно, есть правые партии в Польше и Эстонии, которые критически относятся к России, но в Западной Европе большинство этих партий пользуется связями с Кремлем. Иногда Кремль в своих СМИ, например, в Russia Today, проводит для них некоторую пропаганду.

- Можно ли сказать, что Россия поддерживала их при помощи пропаганды и "фабрики троллей"?

- Попытки были, но я не стал бы переоценивать российский фактор. Он был в американских выборах и, возможно, даже решил исход этих выборов, потому что было несколько параллельных операций России в пользу скорее Дональда Трампа, чем других кандидатов. Была поддержка Марин Ле Пен, о которой я уже говорил. Но я не стал бы переоценивать влияние России. После американских выборов и случая с Ле Пен западные страны стали более внимательно отслеживать все эти операции. Поэтому я сейчас не считал бы Кремль одним из главных факторов популярности право-популистских партий на последних выборах.

- Посол России в Италии Сергей Разов уже заявил, что ожидает улучшения отношений между Россией и ЕС? Возможно какое-то ослабление или снятие санкций?

- Я пока не вижу оснований предполагать, что будет кардинальное изменение отношений Европейского союза с Россией. У большинства антиевропейских партий, что прошли в Европарламент, есть конфликты с Евросоюзом. В частности это касается партии Brexit, которая в относительном смысле выиграла выборы в Великобритании, но и другие тоже имеют более-менее откровенный конфликт с ЕС. Эти партии по своей идеологии частично или полностью являются антитезисом евроинтеграции и того, как она проходит с 1951 года. В силу этого они, скорее всего, будут исключены из исполнительных органов ЕС и останутся в рамках Европарламента изолированными. Они могут блокировать определенные решения, постараться помешать работе, но они не будут принимать прямое участие в формировании политики ЕС, в том числе относительно политики Украины и России.

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Потому я пока не вижу основ для фундаментального беспокойства. Тем не менее, последнее воскресенье мая было печальным днем для ЕС, потому что антиевропейские, я бы так их назвал, партии набрали довольно большое количество голосов. Но они контролируют меньше трети мандатов в Европейском парламенте, потому их прямое влияние на поведение Евросоюза пока ограничено.

- Правые партии, например в Польше и Венгрии, выступали против патриотической или языковой политики Киева. Они могут продолжить эту же риторику в Европарламенте. Как вести себя Украине?

- Я не вижу, как Украина может изменить свою внешнею политику и повлиять на Европарламент. Украина может с одной стороны адаптироваться к требованиям Европарламента о политике памяти, выдвинутым ранее. С другой стороны, Украина должна интенсифицировать диалог со всеми странами ЕС, у которых есть претензии к ней, и постараться смягчить эту критику, которую слышно из Польши, Румынии и Венгрии. Тем более, что не только националистические силы критикуют Украину по нескольким темам, но и либеральные. Именно с ними нужно вести активный диалог и поправить то, что вызывает противоречия.

Есть, например, резолюция Европарламента 2010 года, которая критикует культ вокруг Организации украинских националистов. Есть критика в области языковой и образовательной политики. Последние 5 лет отношения Украины и Польши не очень хорошо развивались и именно там нужно поправить ситуацию. Тем более, что в Польше почти все партии антипутинские и, потенциально, проукраинские. Речь не идет о пророссийских силах, которые настроены против Украины.

- Пропутинские "Национальное объединение" Марин Ле Пен и итальянская "Лига Севера" все же могут продвигать снятие санкций с России или хотя бы их смягчение?

- Не имеет большого смысла вести диалог непосредственно с ними. Они далеко зашли в сотрудничестве лично с Путиным – были личные встречи и фотографии главы итальянского МВД Маттео Сальвини с лидером Кремля. Нужно работать с проукраинскими партиями – в Европарламенте их большинство.

Европарламент исторически настроен проукраински. Думаю, новый будет таким же – даже больше, чем отдельные страны ЕС. Парламент всегда требовал от Евросоюза большей поддержки Украины – предоставление ей перспективы на членство, например. И эта ситуация сохранится.

Поэтому я бы рекомендовал как можно больше сотрудничать, приглашать депутатов, приезжать самим на заседания, делать презентации. В Европарламенте остается очень благоприятная почва для украинских тем. Хотя антиукраинские право-популистские партии улучшили свои позиции, 25% мандатов – это еще не катастрофа.

- То есть санкции с России в ближайшее время не снимут?

- Это не решается Европарламентом – это решают государства ЕС. И сложно предвидеть, как отдельные страны буду себя вести. Даже одно государство может блокировать продление санкций. Для большинства значимых санкций требуется согласие всех стран-членов Евросоюза. Германия пользовалась своим весом в ЕС, чтобы убедить пророссийски-настроенные правительства проголосовать за продление санкций каждые полгода.

- То есть будущее по санкциям не определено?

- К сожалению, нет. Парламент не является действующим лицом.

- В этот раз (в Европарламент) прошло очень много "зеленых". В Украине не самая лучшая ситуация с экологией. Можем ли мы рассчитывать на их поддержку?

- Я бы говорил о немецких "зеленых", которых я лучше всего знаю. Это, может быть, самая проукраинская партия Германии по многим позициям, и это связано с Чернобыльской катастрофой 1986 года, которая привела к тому, что немецкие "зеленые" еще во второй половине 80-х годов ХХ века начали активно интересоваться Украиной. Поэтому хороший результат немецкой "зеленой" партии в пользу Киеву. И можно радоваться, что такие эксперты по Восточной Европе, как Виола фон Крамон и Сергей Лагодинский, прошли депутатами от "Зеленой партии". Они будут продвигать проукраинскую повестку дня.