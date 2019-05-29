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Импичмент президента: опубликован полный текст законопроекта Зеленского

среда, 29 мая 2019, 20:38
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Появился текст законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.

Он опубликован на официальной странице Верховной Рады Украины и зарегистрирован под номером 10340.

Так, согласно законопроекту, парламент может начать процедуру импичмента в случае совершения президентом государственной измены или другого преступления.

В частности, основанием для инициирования самой процедуры является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава, а именно в количестве минимум 226. В случае поддержки этого Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию.

В состав ВСК входят нардепы, специальный прокурор и специальные следователи. Также в законопроекте содержится ряд требований к специальному прокурору и следователям, которые будут назначены в соответствующей ВСК. Именно комиссия имеет право расследовать возможное совершение преступления президентом и готовит соответствующие выводы.

После проведения специального заседания парламента, заслушивания выводов, позиции президента и свидетелей, Рада принимает постановление об обвинении президента Украины. Его принимают тайным голосованием путем подачи бюллетеней. В случае принятия этого постановления его передают на рассмотрение Конституционному суду и Верховному суду.

После одобрительного заключения судов о конституционности проводимой процедуры и имеющихся доказательств преступления Рада начинает рассматривать постановление об устранении президента с поста в порядке импичмента. Оно также принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней и за него должны проголосовать не менее трех четвертей депутатов от конституционного состава (минимум 338).

В законопроекте также содержится норма, позволяющая президенту, против которого начата процедура импичмента, подать в отставку по собственному желанию.

Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) from tsnua

Подробнее об импичменте, читайте в материале "Апострофа": Импичмент в Украине: почему президента нельзя отправить в отставку.

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