​Импичмент в Украине: почему президента нельзя отправить в отставку

После скандала, который вспыхнул в оборонной отрасли страны, в Киеве прошел митинг за импичмент Порошенко. Кроме того, с такой инициативой выступили и в Верховной Раде. Почему сейчас данный сценарий нереалистичный, а также о правовых коллизиях объявления импичмента в Украине "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

С политехнологической точки зрения для инициирования импичмента президенту был хороший информационный повод, связанный с журналистским расследованием касательно коррупции семьи Гладковских в оборонной сфере. Поэтому оппоненты действующего президента и решили действовать, "зачекиниться", поднять этот вопрос, чтобы привлечь внимание к себе.

Однако тут важно понимать, что с одной стороны - это субъективная технологическая часть, но с другой - очень серьезные обвинения. Расследование вызвало резонанс в обществе, потому что большая часть украинцев с 2014 года поддерживали армию: по 5 гривен отправляли, смсками или еще чем-то, платили военный налог, активно занимались волонтерской деятельностью. Кроме того, президент постоянно рассказывал о том, как армия поддерживается, как все строится и обещал руки отрезать тем, кто ворует, а тут вышла такая история.

Важно подчеркнуть, что это достаточно серьезные обвинения. И хоть в самом расследовании пока не говорилось о непосредственно Порошенко, однако это его окружение, люди, которые с ним связаны. Но все равно это нужно было использовать (оппозиции, - "Апостроф"), и импичмент один из таких элементов.

Однако если смотреть нашу Конституцию, то сама процедура (объявления импичмента, - "Апостроф") фактически прописана так, что ее нереально имплементировать.

Сейчас говорят, что нужно сначала принять соответствующий закон, а потом уже говорить об импичменте. Но даже если такой закон теоретически мог бы быть быстро принят, то вряд ли сама процедура закончилась бы до выборов. Потому что пока будет инициация большинством в парламенте расследования, пока будет сформирована специальная следственная комиссия, которая будет этим заниматься, пока будет назначен специальный прокурор и специальные следователи... Потом они должны презентовать результаты своего исследования в Раде, потом должно пройти голосование 2/3 по поводу того, чтобы принять то обвинение, которое они предоставят. И потом уже устранение от должности - это еще 3/4, где-то 337-338 депутатов, которые должны проголосовать.

Кроме того, еще должен быть вывод со стороны Конституционного суда касательно самой конституционной процедуры. И по составу преступления вывод должен делать Верховный Суд. Минимальный срок для решения суда - не меньше месяца. То есть сама процедура импичмента - это минимум полгода, если говорить о реалистических сроках. С другой стороны можно использовать эту ситуацию для того, чтобы попытаться протолкнуть закон об импичменте.

Если проанализировать программы основных кандидатов, то многие говорят о необходимости принятия этого закона, и ставят данное предложение как приоритет своей деятельности. Безусловно, не все из них имеют фракции в парламенте, но учитывая то, что сейчас в Раде происходит полный бардак и вопрос коалиции открытый - кто куда входит, и видим, как голосования происходят, - то принятие закона вызывает определенные сомнения.

Но это информационная волна, чтобы сыграть на негодовании в обществе, которое сегодня нарастает. Кроме того, мы должны понимать, что сейчас только первый этап расследования, дальше будет еще, и думаю, еще хуже и сильнее. Поэтому эксплуатировать эту тему будут и в дальнейшем.

Хотя импичмент на сегодняшний день нереалистично имплементировать, закон принять тоже достаточно нереалистично, но это объективная необходимость. Это основа жизнедеятельности любого демократического государства, а у нас с этим большие проблемы на сегодняшний день.

Анализируя программы главных претендентов, которые имеют возможность преодолеть проходной барьер в Раду, с большой вероятностью после выборов мы будем говорить о конституционных изменениях, об ограничении полномочий президента. Скорее всего, мы будем двигаться в сторону парламентской республики, соответственно, это будет ограничение прав президента и формирование системы сдержек и противовеса. Поэтому закон об импичменте может быть. Хотя если мы будем говорить об избрании президента в парламенте, то мы снимаем этот вопрос, так как это не будет иметь особого значения, поскольку у гаранта будут представительские функции, такие как у президентов Германии, Италии и во многих других странах.

Но если говорить о действующем положении вещей, то есть о парламентско-президентской республике, и тех возможностях официальных и неофициальных, которые есть у президента, нам необходим закон об импичменте.