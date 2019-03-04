РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

​Импичмент в Украине: почему президента нельзя отправить в отставку

Игорь Петренко рассказал о правовых коллизиях объявления импичмента

Игорь Петренко понедельник, 4 марта 2019, 17:05

После скандала, который вспыхнул в оборонной отрасли страны, в Киеве прошел митинг за импичмент Порошенко. Кроме того, с такой инициативой выступили и в Верховной Раде. Почему сейчас данный сценарий нереалистичный, а также о правовых коллизиях объявления импичмента в Украине "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

С политехнологической точки зрения для инициирования импичмента президенту был хороший информационный повод, связанный с журналистским расследованием касательно коррупции семьи Гладковских в оборонной сфере. Поэтому оппоненты действующего президента и решили действовать, "зачекиниться", поднять этот вопрос, чтобы привлечь внимание к себе.

Однако тут важно понимать, что с одной стороны - это субъективная технологическая часть, но с другой - очень серьезные обвинения. Расследование вызвало резонанс в обществе, потому что большая часть украинцев с 2014 года поддерживали армию: по 5 гривен отправляли, смсками или еще чем-то, платили военный налог, активно занимались волонтерской деятельностью. Кроме того, президент постоянно рассказывал о том, как армия поддерживается, как все строится и обещал руки отрезать тем, кто ворует, а тут вышла такая история.

Важно подчеркнуть, что это достаточно серьезные обвинения. И хоть в самом расследовании пока не говорилось о непосредственно Порошенко, однако это его окружение, люди, которые с ним связаны. Но все равно это нужно было использовать (оппозиции, - "Апостроф"), и импичмент один из таких элементов.

Однако если смотреть нашу Конституцию, то сама процедура (объявления импичмента, - "Апостроф") фактически прописана так, что ее нереально имплементировать.

Сейчас говорят, что нужно сначала принять соответствующий закон, а потом уже говорить об импичменте. Но даже если такой закон теоретически мог бы быть быстро принят, то вряд ли сама процедура закончилась бы до выборов. Потому что пока будет инициация большинством в парламенте расследования, пока будет сформирована специальная следственная комиссия, которая будет этим заниматься, пока будет назначен специальный прокурор и специальные следователи... Потом они должны презентовать результаты своего исследования в Раде, потом должно пройти голосование 2/3 по поводу того, чтобы принять то обвинение, которое они предоставят. И потом уже устранение от должности - это еще 3/4, где-то 337-338 депутатов, которые должны проголосовать.

Кроме того, еще должен быть вывод со стороны Конституционного суда касательно самой конституционной процедуры. И по составу преступления вывод должен делать Верховный Суд. Минимальный срок для решения суда - не меньше месяца. То есть сама процедура импичмента - это минимум полгода, если говорить о реалистических сроках. С другой стороны можно использовать эту ситуацию для того, чтобы попытаться протолкнуть закон об импичменте.

Если проанализировать программы основных кандидатов, то многие говорят о необходимости принятия этого закона, и ставят данное предложение как приоритет своей деятельности. Безусловно, не все из них имеют фракции в парламенте, но учитывая то, что сейчас в Раде происходит полный бардак и вопрос коалиции открытый - кто куда входит, и видим, как голосования происходят, - то принятие закона вызывает определенные сомнения.

Но это информационная волна, чтобы сыграть на негодовании в обществе, которое сегодня нарастает. Кроме того, мы должны понимать, что сейчас только первый этап расследования, дальше будет еще, и думаю, еще хуже и сильнее. Поэтому эксплуатировать эту тему будут и в дальнейшем.

Хотя импичмент на сегодняшний день нереалистично имплементировать, закон принять тоже достаточно нереалистично, но это объективная необходимость. Это основа жизнедеятельности любого демократического государства, а у нас с этим большие проблемы на сегодняшний день.

Анализируя программы главных претендентов, которые имеют возможность преодолеть проходной барьер в Раду, с большой вероятностью после выборов мы будем говорить о конституционных изменениях, об ограничении полномочий президента. Скорее всего, мы будем двигаться в сторону парламентской республики, соответственно, это будет ограничение прав президента и формирование системы сдержек и противовеса. Поэтому закон об импичменте может быть. Хотя если мы будем говорить об избрании президента в парламенте, то мы снимаем этот вопрос, так как это не будет иметь особого значения, поскольку у гаранта будут представительские функции, такие как у президентов Германии, Италии и во многих других странах.

Но если говорить о действующем положении вещей, то есть о парламентско-президентской республике, и тех возможностях официальных и неофициальных, которые есть у президента, нам необходим закон об импичменте.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сепаратизм в Украине произошел, потому что люди не чувствовали своей сопричастности к Родине - Наталья Заболотная

Наталья Заболотная рассказала о предпосылках создания международного форума Ukrainian ID, его значении для Украины, а также указала, что вредит туристическому развитию страны

Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового

Политические силы Гриценко и Садового могут объединиться накануне президентских выборов: Апостроф узнавал, зачем им это нужно

Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий "военный" скандал, в котором фигурирует Россия

Сможет ли оружейный скандал в Укроборонпроме повлиять на рейтинг Порошенко на выборах - разбирался Апостроф

Новости

4 марта

21:35
В Киеве банда подростков ограбила онкобольных детей: опубликованы фото
21:30
Сегодня сожгли, завтра отрежут: у российского футболиста-дебошира возникли серьезные проблемы в СИЗО
21:10
Тимошенко собирается проводить реформы с первых дней после выборов
21:07
В сети показали фото женщины-боевика, ликвидированной на Донбассе
20:42
В центре Киева не разминулись элитные автомобили: фото и видео "мажорного" ДТП
20:26
Умер звезда сериала "Беверли-Хиллз"
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: