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Известный нардеп ушел от Порошенко

среда, 29 мая 2019, 23:08
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Народный депутат Игорь Кононенко, который является первым зампредседателя фракции БПП, заявил, что не намерен идти на досрочные выборы в парламент в составе партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"Я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнаная в гибридной информационной войне", - написал он.

Он добавил, что таким образом делает свой "вклад в создание "социальных лифтов" в Украине".

"Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать", - написал Кононенко.

Стоит отметить, что в заявлении Кононенко нет информации о том, намерен ли он попасть в Раду через "мажоритарку".

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер Владимир Гройсман объяснил, почем не пойдет на выборы с Порошенко.

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