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Партия Порошенко сменила название

пятница, 24 мая 2019, 17:20
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В пятницу, 24 мая, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" было принято решение сменить название политсилы на "Европейская солидарность".

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что предложение о смене названия было выдвинуто во время Форума ГО "Солидарное дело громад", который состоялся при участии Петра Порошенко.

Во время выступления на форуме гражданских активистов Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой "будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые люди".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на съезде 31 мая планируется снять с должности председателя центрального совета партии Виталия Кличко, который уже давно написал заявление. Вместо него планируется назначить Петра Порошенко.

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