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Как Саакашвили встречали в Украине, и что он сказал: видео и фото из аэропорта

среда, 29 мая 2019, 19:30
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Стало известно о том, как встречали бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в Украине в среду, 29 мая.

Соответствующие видео прилета политика опубликовано в YouTube.

Прилетев в Киев Саакашвили, в частности, заявил, что не собирается занимать какую-либо должность. Также он якобы не пойдет на досрочные выборы в Раду. Вместе с тем, он намерен работать над превращением Украины в европейскую страну.

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Напомним, изменение в указ бывшего президента Украины Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства, Зеленский внес во вторник, 28 мая.

Отметим, Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась прямая видео трансляция возвращения Саакашвили в Украину.

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