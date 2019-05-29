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Саакашвили вернулся в Украину: видео из аэропорта

среда, 29 мая 2019, 17:56
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Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прибыл в Киеве рейсом из Варшавы.

Как известно, он смог вернутся в Украину после того, как президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

В аэропорту "Борисполь" его встречали с оркестром, исполняющим украинскую народную музыку. Также впереди стоят женщины в украинских народных костюмах и с караваями. Присутствующие еще до прилета Саакашвили спели Гимн Украины.

Фото - Марина Шашкова/Апостроф

По прилету Саакашвили пообщается с журналистам. Смотрите видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский принял решение о возвращении гражданства Украины бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

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Раздел: Политика
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