Саакашвили возвращается в Украину: онлайн видео трансляция

Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прибывает в Украину в среду, 29 мая: его ожидают в столичном аэропорту "Борисполь".

Смотрите на "Апострофе" прямую видео трансляцию возвращения политика в Украину.

По последней информации, Саакашвили находится в аэропорту Варшавы. Экс-губернатор будет лететь рейсом №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). Отправляется рейс в 14:40, прибывает по расписанию в 17:15.

Саакашвили на своей странице в Facebook также сообщил, что получил от консула свидетельство личности на возвращение в Украину.

"А сейчас в аэропорт и в Киев!", – написал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский принял решение о возвращении гражданства Украины бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.