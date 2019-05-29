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Саакашвили возвращается в Украину: онлайн видео трансляция

среда, 29 мая 2019, 14:35
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Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прибывает в Украину в среду, 29 мая: его ожидают в столичном аэропорту "Борисполь".

Смотрите на "Апострофе" прямую видео трансляцию возвращения политика в Украину.

По последней информации, Саакашвили находится в аэропорту Варшавы. Экс-губернатор будет лететь рейсом №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). Отправляется рейс в 14:40, прибывает по расписанию в 17:15.

Саакашвили на своей странице в Facebook также сообщил, что получил от консула свидетельство личности на возвращение в Украину.

"А сейчас в аэропорт и в Киев!", – написал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский принял решение о возвращении гражданства Украины бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

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