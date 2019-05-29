Охрана думала, что покусаю: Саакашвили рассказал о случайной встрече с Порошенко в ЕС

Вернувшийся в Украину бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поделился воспоминанием о встрече с бывшим гарантом Украины Петром Порошенко в Европе.

О нем он рассказал в эфире телеканала "НАШ.Макси-ТВ".

"У меня есть личная причина быть на него злым, но у меня нет личных обид. Я его встречал совсем недавно. Я был на съезде Европейской народной партии - я лидер и почетный председатель грузинской партии... А он был как лидер БПП. Мы встречались в очень закрытом пространстве, очень близко, прямо столкнулись лицами. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел", - поделился подробностями встречи он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Тимошенко поддержала возвращение гражданства Саакашвили.