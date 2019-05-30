Рада приняла решение по отставке Гройсмана

30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Против решения проголосовало 63 нардепа, "за" - 97. Еще 50 нардепов воздержались от голосования.

Отметим, что премьер-министр самостоятельно заявил об отставке после того, как во время инаугурационной речи президент Владимир Зеленский попросил Кабмин сложить полномочия.

Окончательное заявление Гройсман сделал на предыдущем заседании правительства в среду, 22 мая.

Глава правительства лично принимал участие в заседании Рады. Перед тем, как депутаты голосовали по поводу его отставки, премьер отчитался о работе Кабмина.

В случае ухода Гройсмана в отставку ушло бы и все правительство.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гройсман сообщил, что не будет объединяться с политической силой Петра Порошенко, потому что у них разные взгляды.