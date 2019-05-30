У Зеленского объяснили, почему Луценко все еще генпрокурор

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский не может уволить генерального прокурора Юрия Луценко из-за "юридических аспектов".

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Есть юридические аспекты. Если я не ошибаюсь, данные деятели написали заявление, а Луценко говорил о том, что не видит ни моральных, ни профессиональных причин, почему он должен был бы с этой должности уйти. Я абсолютно согласен с Президентом страны Зеленским, который говорил о том, что Генеральный Прокурор Украины должен поменяться”, — сказал Разумков.

Он добавил, что, с его точки зрения, Генеральный прокурор должен быть с юридическим образованием.

На вопрос о том, ждет ли Зеленский заявление Луценка об отставке, политик отметил, что “Владимир Александрович будет действовать в рамках украинского законодательства и выполнять нормы, приписанные украинским законодательством”.

“Если Генпрокурор считает, что у него есть моральное право оставаться на этой должности, то я думаю, что украинское общество вместе с Президентом считают по другому. Время покажет, как будут расставлены точки над и. Я думаю, что это будет в ближайшем будущем”, — добавил он.

Напомним, подробнее о будущем генпрокуратуры читайте в интервью "Апострофа" с Давидом Сакварелидзе: Если за спиной генпрокурора никто не стоит, то депутаты его уничтожат за неделю.