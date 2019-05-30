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В Раде озвучили решение по отставке Климкина

четверг, 30 мая 2019, 17:27
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Комитет по иностранным делам Верховной Рады утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам Владимир Арьев, передает УНН.

"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", - отметил Арьев.

По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина, впрочем когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно.

Отметим, ранее член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, что комитет пока не получал проекты постановлений об отставке с должности министра обороны Степана Полторака и Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

"Проекты постановлений поступили на председателя Верховной Рады, он рассматривает и расписывает на комитет. Пока нам не поступали документы", - отметил Винник.

По его словам, решение комитета в этом вопросе будет иметь сугубо рекомендательный характер, поскольку окончательно определяться по поводу отставок нардепы будут в сессионном зале.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 мая министр иностранных дел Павел Климкин объявил о решении уйти в отставку с должности главы ведомства.

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