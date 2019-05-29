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Украинский топ-чиновник купил элитное жилье перед отставкой

среда, 29 мая 2019, 12:45
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин неожиданно приобрел в Киеве квартиру стоимостью свыше трех миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по предупреждению коррупции.

По данным агентства, на днях Климкин внес изменения в свою декларацию, в которой указал новую квартиру и парковочное место в Киеве.

Судя по электронной декларации, 16 мая 2019 года министр приобрел право собственности на столичную квартиру площадью 108,30 кв.м. Стоимость квартиры - 3 028 916 гривен.

Также министр купил место для автомобиля. Площадь паркоместа 17,9 кв.м. За него он заплатил почти 132 тысячи гривен.

Продавцом имущества является некий Алексей Булгаков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Климкин объявил о решении уйти в отставку с должности главы ведомства.

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