Порошенко сделал заявление о походе на выборы в Раду: источники раскрыли детали

Бывший президент Украины Петр Порошенко будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста "Апострофа".

"Очевидно, что да. Если партия доверит мне это", - с улыбкой ответил Порошенко.

В то время источники "Апострофа" в окружении экс-президента сообщают, что он может пойти первым в избирательном списке обновлённой партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), но после выборов снимет свою кандидатуру.

Ранее в партии сообщали, что предвыборный съезд "Европейской солидарности" запланирован на 6 июня. Скорее всего, именно там будет официально озвучено о решении Порошенко.

Как сообщал "Апостроф" ранее,31 мая, в Мыстецком Арсенале в Киеве проходит съезд партии ЕС.