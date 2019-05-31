На съезде обновленной партии Порошенко кормили пирожками и сладостями: эксклюзивные фото

31 мая в Мыстецьком арсенале в центре Киева проходит съезд политической партии "Европейская солидарность", которая ранее носила название "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров посетил мероприятие, где сделал ряд эксклюзивных фотографий. В частности, фотограф показал, чем угощали участников съезда политической партии.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

Ранее в партии сообщали, что предвыборный съезд "Европейской солидарности" запланирован на 6 июня.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Игорь Кононенко, который является первым зампредседателя фракции БПП, заявил, что не намерен идти на досрочные выборы в парламент в составе партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".