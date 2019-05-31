У Зеленского отреагировали на резонансное заявление его партнера про украинский язык

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали громкие заявления его соратника Бориса Шефира, которые он сделал в интервью одному из изданий.

Как сообщает BBC, у президента подчеркнули, что Шефир выразил свою точку зрения и не более.

"Он высказал исключительно собственное мнение. Эта мысль не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе главы государства.

У Зеленского подчеркнули, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа".

"Со времени вступления Владимира Зеленского в должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили у президента.

Как сообщал "Апостроф", в команде президента Украины Владимира Зеленского не исключают возможности проведения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.