Телефонный разговор с Путиным: у Зеленского сделали заявление

В команде президента Украины Владимира Зеленского не исключают возможности проведения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом журналистам рассказал заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, планов относительно телефонных разговоров - много.

"... включая, возможно, с Путиным, особенно когда это касается важных для нас вопросов", - сказал Пристайко.

Кроме того, замглавы АП рассказал также о том, что Зеленский уже обсудил с министрами иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и Германии Гайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.

"Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, и о том, что ее деятельность (Трехсторонней контактной группы - прим. ред.), которая была остановлена на все это время, должна начаться по-новому. Есть определенные креативные идеи, которые были обсуждены", - подчеркнул Пристайко.

По словам заместителя главы АП, пока он не может сообщить эти идеи, поскольку их должны обсудить эксперты, которые выйдут на конкретные решения. Он уточнил, что на встрече были озвучены "конкретные предложения", но пока эксперты их не обработают, эти предложения не будут представляться публично.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.