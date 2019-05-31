Готов сдать страну: сети разгневало заявление соратника Зеленского про язык и хорошего Путина

В сети пользователей поразило интервью Бориса Шефира, друга и соратника президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал про мирные планы на счет РФ.

Об этом сообщает журналистка Ольга Лень на своей странице в Factbook.

В интервью "Детектор медиа" Шефир заявил, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. Он добавил, что с российской властью можно договорится, если проявить сильное желание. Соратник Зеленского также отметил, что Путин не маньяк, а умный человек с имперскими амбициями, которому также не нравится война.

"Путин захватил Крым, его военные воюют на Донбассе и в Сирии, его оружие сбивает мирные самолеты и уже убило более 10 000 человек в Донбассе, но он бубочка и не хочет войны", - написала Ольга Лень.

Также слова Бориса Шефира раскритиковали и другие пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в команде президента Украины Владимира Зеленского не исключают возможности проведения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.