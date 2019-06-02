​Кто и за чьи деньги пойдет на выборы в партии Кернеса и Труханова

Геннадий Кернес и Геннадий Труханов останутся городскими председателями в случае прохождения "партии мэров" в парламент.

Источник, знакомый с ходом переговоров рассказал "Апострофу", что изначально такая задумка и была.

"Они хотят сформировать первую пятерку из мэров крупных городов, у которых был бы хороший рейтинг, но исключительно с юга и востока, но при этом и сам Кернес, и Труханов хотят остаться мэрами, они не хотят в Раду", - говорит собеседник "Апострофа".

К новому объединению планируется присоединить часть партии "Видродження", а также, мажоритарщиков-самовыдвиженцев. К одним из таких, по информации "Апострофа" относится и прописавшийся недавно в Харькове народный депутат Александр Грановский, который несколько дней назад заявил, что выходит из "Блока Петра Порошенко". Грановский собирается идти по 169 округу в Харькове, по которому ранее в Раду избирался "фронтовик" Александр Кирш.

В состав новой политсилы войдет 15−20 мэров. По спискам партии будут идти мэры таких городов, как Бахмут, Купянск, и других населенных пунктов, где живут более 50−100 тыс. человек. Но окончательный список обещают показать уже после съезда в Харькове, поскольку сейчас еще идут переговоры по поводу квот. Возглавить список новой партии должен именно харьковский мэр Геннадий Кернес.

Финансировать новую политсилу, которую уже окрестили "Партией плохих Ген", по данным источников "Апострофа", будут два бизнесмена - Игорь Коломойский и Павел Фукс, имеющие тесные контакты между собой.

"Коломойский решил сделать это в противовес "Оппозиционному блоку", чтобы взять юго-восток. Он же сказал Кернесу, что дает им телеканал 1+1 для медийной поддержки. Но больше они ориентированы на то, чтобы завести в Раду мажоритарщиков под флагами своей силы", - поясняет собеседник.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": "Партия плохих Ген": зачем Кернес и Труханов собрались в Раду.