Как Россия пытается обмануть суд в Гааге по Украине: раскрыты детали

Стало известно, как Россия обманывает Международный суд ООН по делу Украины против РФ о нарушении страной двух конвенций.

Об этом написала в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль.

"По мнению РФ Суд не имеет юрисдикции рассматривать заявления Украины об агрессии, неправомерной оккупации, откровенных нарушениях Устава ООН, а потому Украина стремится обойти эти ограничения юрисдикции и искусственно пытается втиснуть упомянутые нарушения в юрисдикцию двух Конвенций",- отметила она.

Помимо этого, Россия озвучивает еще один аргумент, считая "все нарушения вовсе не нарушениями".

"По мнению РФ все нарушения, о которых заявляет Украина, совсем не нарушения. Никакого терроризма, никакого финансирования, никаких преследований. Это самая опасная часть. С одной стороны, Россия пытается извратить всю доказательную базу. С другой, пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя их читать так, чтобы действия России не попадали под их действие", - добавляет Зеркаль.

По словам дипломата, Россия идет на любые ухищрения, дабы провернуть свои манипуляции.

"По мнению РФ Украина вела себя недобросовестно в попытках мирного урегулирования спора перед тем как обратиться в Суд. Здесь мастерство называть белое черным достигает апогея. Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах и выступлениях адвокатов Российской Федерации много сложной аргументации. Но даже простого взгляда на структуру этих аргументов достаточно, чтобы понять их ошибочность", - уверяет чиновник.

Как сообщал "Апостроф", Украина решила передать суду в Гааге секретную переписку с РФ с начала агрессии Кремля.