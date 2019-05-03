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Суд в Гааге назначил дату слушаний по делу Украины против России

пятница, 03 мая 2019, 08:50
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Международный суд ООН в июне начнет слушания по делу Украины против России о нарушении страной двух конвенций.

Об этом говорится в документах суда.

Так, слушание в Международном Суде ООН о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации назначено в Гааге с 3 по 7 июня. Слушания будут посвящены предварительным возражениям Российской Федерации.

"Суд проведет публичные слушания с понедельника 3 июня по пятницу 7 июня 2019, во Дворце Мира в Гааге", - говорится в сообщении.

Согласно графику, первый раунд устных аргументов состоится в понедельник, 3 июня в 10:00, выступать будет РФ. На следующий день, также в 10:00, выступит Украина.

Второй раунд назначен на четверг, 6 июня, на 10 утра, будет выступать Россия. На следующий день, 7 июня, в то же время - Украина. Слушания будут транслировать в прямом эфире на сайте суда.

Напомним, 16 января 2017 Украина подала в Международный суд ООН иск против России. Международный суд ООН рассматривает иск о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Как сообщал "Апостроф", Украина решила передать суду в Гааге секретную переписку с РФ с начала агрессии Кремля.

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