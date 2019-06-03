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Пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное признание о своей прошлой работе

понедельник, 03 июня 2019, 17:36
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Новая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ранее находилась среди журналистов, которых называли "агентами Кремля".

Об этом она рассказала во время брифинга.

Мендель задали вопрос о дальнейшем взаимодействии Зеленского со СМИ, поскольку "при президентстве Порошенко с журналистами сложились такие отношения, что с одними общались на удобные темы, а других называли "агентами Кремля".

"Я тоже была "агентом Кремля" на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля", - ответила Мендель.

При этом она подчеркнула, что президент не скрывается от СМИ, еженедельно дает комментарии перед камерами и планирует быть максимально открытым.

"Собственно, я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может присутствовать в стольких местах. И, подумаем о том, что он не хочет светиться на камеры, чтобы условно перерезать какую-то ленту на открытии какого-то детского сада, потому что это не уровень президента", - заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что у Зеленского есть большая коммуникационная команда, и пообещала, что на первые 100 дней работы президента он даст большую пресс-конференцию.

Подробнее о том, кого и куда назначил новоизбранный президент, читайте в материале "Апострофа": Зе-кумовство: о чем говорят первые кадровые назначения Владимира Зеленского.

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