RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пресс-секретарем Зеленского стала журналистка из Киева: что о ней известно

понедельник, 03 июня 2019, 12:06
переглянути новину українською
Фото: Юлия Мендель\Facebook

Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает theБабель.

Официально результаты отбора должны сообщить на днях. Сама журналистка пока не подтвердила эту информацию.

Известно, что Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, высшее образование по журналистике получила в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрум. За год до этого, в 2015 году по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

В 2016 году Мендель попала в скандал о сексуальных домогательствах. Если промониторить Facebook-страницу журналистки, то в ее друзьях можно найти коллег из разных изданий и телеканалов, политики и общественные активисты и даже заместителя главы Администрации президента Юрия Костюка.

Подробнее о том, кого и куда назначил новоизбранный президент, читайте в материале "Апострофа": Зе-кумовство: о чем говорят первые кадровые назначения Владимира Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Луценко пытается втянуть Украину в опасную игру - Сергей Лещенко

"Партия плохих Ген": зачем Кернес и Труханов собрались в Раду

Служит Украине: что известно о вероятном главе СБУ Александре Радецком

Это была чертовщина, массовое помутнение - экс-глава Конституцион­ного суда о своем увольнении

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: