Пресс-секретарем Зеленского стала журналистка из Киева: что о ней известно

Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает theБабель.

Официально результаты отбора должны сообщить на днях. Сама журналистка пока не подтвердила эту информацию.

Известно, что Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, высшее образование по журналистике получила в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрум. За год до этого, в 2015 году по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

В 2016 году Мендель попала в скандал о сексуальных домогательствах. Если промониторить Facebook-страницу журналистки, то в ее друзьях можно найти коллег из разных изданий и телеканалов, политики и общественные активисты и даже заместителя главы Администрации президента Юрия Костюка.

