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Путин нападет? Человек Зеленского в СБУ объяснил, почему не покажет декларацию

понедельник, 03 июня 2019, 14:56
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Первый заместитель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, почему держит в секрете свои доходы.

Об этом он сам объяснил во время брифинга, передает Украинская правда.

"Это непростой вопрос. Я человек, который должен действовать в соответствии с законом. Согласно закону, я не должен подавать свою декларацию. Если будут соответствующие изменения – конечно, я подам декларацию. Скажу честно: первое, что я пытался сделать, это опубликовать свою декларацию. Но мне объяснили: если Вы были человеком гражданским – то вам, в принципе, не нужно волноваться. Но учтите, что в Службе безопасности работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизни своих близких, потому что люди будут знать, где находится их имущество, кто их родственники", – заявил он.

По его словам, декларации руководства СБУ не публикуются для общественности, но они есть в Службе безопасности.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского отреагировали на видео с оккупацией Буковины.

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