У Зеленского отреагировали на видео с оккупацией Буковины

Первый замглавы СБУ Иван Баканов заявил о наличии проблем и в других регионах, кроме Буковины и Одесской области, оккупация которых имеется в планах президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил на брифинге, передает inforesist.

"К сожалению, есть проблемы не только с этим роликом, есть проблемы и в других регионах, о которых я доложу на собрании, чтобы потом все правоохранительные органы принимали общее решение. Но иногда кажется, что когда вы привлекаете внимание к ним, в данном случае про этот ролик, то ваше внимание становится информационно более мощным поводом, чтобы про этот ролик узнали. Поэтому в этих вопросах нужно больше учитывать, нужно ли комментировать такие вещи или просто эффективно на них реагировать", - сказал он.

Как сообщалось, ранее стало известно, пойдет ли Путин на захват Одессы. Подробнее об отношениях Украины с США и Россией, и авантюрах Путина, читайте в материале "Апострофа": У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет - Сэмюэл Чарап.