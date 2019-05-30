RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 мая

17:15
МВФ сделал официальное заявление по сотрудничеству с Киевом
17:11
У Гройсмана заявляют о серьезных рисках при запуске нового рынка электроэнергии с 1 июля
17:04
Сборная Украины провела спарринг с командой из второго дивизиона: видео
17:04
Лобода поцеловалась на публике с женатым российским певцом
17:00
Гороскоп на завтра: волнения у Водолеев и раздражительность у Овнов
16:58
В Киеве отчим изнасиловал 6-летнего пасынка: подробности скандала
16:47
Какая погода будет в первые дни лета: синоптики дали прогноз
16:34
Легенда украинского футбола шокировал появлением на финале Лиги Европы в инвалидной коляске: видео
16:29
Боевики ДНР показали низкобюджетное "кино" о взятии в плен 8 украинских военных
16:29
Кремль планирует захват еще двух областей в Украине: известного блогера насторожило видео
16:12
Названа дата суда в Нидерландах по миллиардному иску Украины против "Газпрома"
16:09
София Ротару удивила внешностью после слухов о страшной болезни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кремль планирует захват еще двух областей в Украине: известного блогера насторожило видео

четверг, 30 мая 2019, 16:29
переглянути новину українською

Президент России Владимир Путин вынашивает хитрый план по оккупации Черновицкой области Украины и части Одесской области к 2022 году

К такому выводу пришел военный обозреватель Александр Коваленко, передает Южный курьер.

"На днях на видеохостинг YouTube было залито аматорское видео о том, как в 2022 году Румыния может, в целях защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил", - уверен он.

По его словам, 2022 год выбран не случайно.

"Именно 2022-й год в кулуарах Кремля долгое время обсуждается как год избрания Владимира Путина на его первый срок как президента союзного государства, в которое бы входила Россия, Беларусь и часть оккупированной Украины", - уточнил политолог.

Как сообщалось, ранее стало известно, пойдет ли Путин на захват Одессы. Подробнее об отношениях Украины с США и Россией, и авантюрах Путина, читайте в материале "Апострофа": У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет - Сэмюэл Чарап.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если за спиной генпрокурора никто не стоит, то депутаты его уничтожат за неделю - Давид Сакварелидзе

Это была просто жесть: как в аэропорту встречали Саакашвили

Кто-то хочет показать Зеленскому, кто в стране главный - Владимир Фесенко

Сорвут ли депутаты досрочные выборы: варианты развития событий

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: