Кремль планирует захват еще двух областей в Украине: известного блогера насторожило видео

Президент России Владимир Путин вынашивает хитрый план по оккупации Черновицкой области Украины и части Одесской области к 2022 году

К такому выводу пришел военный обозреватель Александр Коваленко, передает Южный курьер.

"На днях на видеохостинг YouTube было залито аматорское видео о том, как в 2022 году Румыния может, в целях защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил", - уверен он.

По его словам, 2022 год выбран не случайно.

"Именно 2022-й год в кулуарах Кремля долгое время обсуждается как год избрания Владимира Путина на его первый срок как президента союзного государства, в которое бы входила Россия, Беларусь и часть оккупированной Украины", - уточнил политолог.

Как сообщалось, ранее стало известно, пойдет ли Путин на захват Одессы. Подробнее об отношениях Украины с США и Россией, и авантюрах Путина, читайте в материале "Апострофа": У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет - Сэмюэл Чарап.