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У Зеленского отреагировали на провал президента с плагиатом Порошенко

среда, 05 июня 2019, 21:59
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У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на скандал с повторением речи экс-главы государства Петра Порошенко.

Как заявил заместитель главы администрации президента Украины (АП) по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко, в окружении главы государства будет проведено служебное расследование.

Зеленский повторил слова Порошенко во время встречи президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Собеседнику он выразился речью своего предшественника, которую тот озвучил на съезде партии "Европейская солидарность".

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко… Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - отметил Тимошенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленского обвинили в нечестном отборе кандидатов в свою команду.

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