Зеленского обвинили в нечестном отборе кандидатов в свою команду: детали скандала

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал получить место своего пресс-секретаря главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой в обход конкурса.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Катерина Коберник.

По ее данным, Мусаева отказалась на предложение Зеленского, озвученное по телефону.

"По нашей информации, Зеленский предложил пост своего пресс-секретаря главреду УП Севгиль Мусаевой. Сделал это по телефону, когда она была в США. Мусаева отказалась, и все бы ничего, но сделал он это во время открытого конкурса на должность пресс-секретаря, после 15 мая. К этому времени прошло несколько этапов отбора и Севгиль в них не участвовала", - сообщила она.

Она утверждает, что победительница конкурса на должность пресс-секретаря Юлия Мендель недостаточно этично прокомментировала информацию о звонке Мусаевой.

"Мы задаем прямой вопрос победителю конкурса Юлии Мендель и просим передать его президенту. Сам вопрос ставит под большое сомнение ее победу и справедливость конкурса. на это новый пресс-секретарь отвечает, что это сейчас не приоритет для Владимира и она сама может определять важность и этичность вопросов, которые озвучивает президенту", - пишет журналистка.

По мнению Коберник, такого рода скандалы могут стать показательными для грядущих выборов в парламент. Она призвала окружение президента и его самого тщательней готовить заявления и оценивать реальность их выполнения.

"Эта история ставит под большой вопрос прозрачность конкурса по мажоритарке от "Слуги народа". Совет Зе-Команде на будущее: для начала сами поверьте в то, что говорите с трибун", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала ряд статей в газете The New York Times уже после того, как подала заявку на пост, чем нарушила правила конкурса перед своей победой.