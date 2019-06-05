В речи Зеленского неожиданно нашли плагиат Порошенко: опубликовано видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель (Бельгия) выступил с речью, которая оказалась повторением слов его предшественника Петра Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

На странице в социальной сети он опубликовал скриншот сегодняшнего сообщения Администрации президента в Twitter, а также представил видео, на котором Порошенко говорит эти же слова на съезде своей политической силы.

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал спикер Порошенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленского обвинили в нечестном отборе кандидатов в свою команду.