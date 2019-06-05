RU  UA  EN

среда, 5 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июня

17:49
Пытались отравить: появилась неожиданная версия причины госпитализации Бари Алибасова
17:33
Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: в полиции раскрыли детали расследования
17:24
В Раде приняли важное решение по отставке одного из ключевых министров
17:15
Смерть имперского проекта РФ: Зеленский сделал громкое заявление во время визита в Брюссель
17:04
Украинский фильм получил приз за лучший сценарий в Бразилии
17:00
Гороскоп на завтра: у Козерогов могут исполниться мечты, а Стрельцам нужно ловить момент
16:59
В Украине провели испытания нового ракетного оружия: опубликованы фото и видео
16:55
Боевики обнародовали видео смертельного удара по грузовику ВСУ
16:54
В Запорожье выпал крупный град: опубликованы фото и видео
16:29
​Что происходит с гривной в обменниках: обнародовано фото
16:29
​Кабмин массово уволил глав областей
16:27
Живет в Киеве и рвется к власти: сети разгневали подробности про одиозного сторонника боевиков ДНР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Раде приняли важное решение по отставке одного из ключевых министров

среда, 05 июня 2019, 17:24
переглянути новину українською

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал инициативу президента Владимира Зеленского по отставке главы Министерства обороны Степана Полторака.

Решение было принято на заседании в среду, 5 июня.

В дискуссии принимал участие представитель президента в Раде Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что президент обосновал свою позицию по поводу отставки Полторака.

Во время заседания некоторые его участники поинтересовались, почему от президента нет одновременного представления кандидатуры нового министра обороны,

"На практике я вам гарантирую, что как только будет удовлетворено это представление, сразу будет внесено представление на следующего министра обороны", - ответил Стефанчук.

Также в зале присутствовал и сам Полторак, который подчеркнул, что готов выполнять свои обязанности, пока Рада не примет решение о его увольнении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что комитет по иностранным делам Верховной Рады утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Слуга народа" или Тимошенко: что ждет Зеленского на выборах в Раду

Старые "новые лица", или кто держит теневые штабы "Слуги народа"

Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля

Украина в год теряет до миллиарда долларов - нардеп Данченко о болезненной проблеме цифровизации

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: