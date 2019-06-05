В Раде приняли важное решение по отставке одного из ключевых министров

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал инициативу президента Владимира Зеленского по отставке главы Министерства обороны Степана Полторака.

Решение было принято на заседании в среду, 5 июня.

В дискуссии принимал участие представитель президента в Раде Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что президент обосновал свою позицию по поводу отставки Полторака.

Во время заседания некоторые его участники поинтересовались, почему от президента нет одновременного представления кандидатуры нового министра обороны,

"На практике я вам гарантирую, что как только будет удовлетворено это представление, сразу будет внесено представление на следующего министра обороны", - ответил Стефанчук.

Также в зале присутствовал и сам Полторак, который подчеркнул, что готов выполнять свои обязанности, пока Рада не примет решение о его увольнении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что комитет по иностранным делам Верховной Рады утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел.