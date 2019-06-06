Националисты ведут переговоры об объединенных списках - источник

Национальный корпус ведет переговоры о том, чтобы пойти объединённым списком на парламентские выборы либо с партией "Свобода" либо с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом "Апострофу" сообщил собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Так, если ещё недавно на перспективы объединиться со "Свободой", многие смотрели скептически, то уже сейчас в партиях рассматривают возможность пойти вместе из-за идеологической схожести и более высокой вероятности преодолеть проходной барьер.

Кроме того, в Нацкорпусе рассматривают варианты пойти с партией Святослава Вакарчука. На данный момент идут переговоры.

"Но многие против, в частности, из идеологических расхождений. Все решится до завтрашнего дня", - сообщил источник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Раду проходят только четыре партии.