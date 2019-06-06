На пороге хаоса: что происходит с топ-партиями перед выборами в Верховную Раду

Парламентская избирательная кампания в самом разгаре и сейчас происходит активный поиск различных конфигураций. "Апостроф" продолжает разбираться, кто с кем пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду.

Как уже сообщал "Апостроф", согласно опросам, в Раду проходят четыре партии: "Слуга народа" действующего президента Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина". На грани 5%-го барьера находятся партии "Сила и честь" Игоря Смешко и "Голос" Святослава Вакарчука.

Вместе с тем, никто не берется предсказывать, какая из партий и с каким процентом поддержки окажется в Раде. Поэтому сейчас все политсилы и их бенефициары заняты активными переговорами о возможных конфигурациях.

Например, согласно закрытой социологии, которую на прошлой неделе получили представители "Блока Петра Порошенко", "Европейская солидарность" имеет поддержку в районе 5%, что никак не могло обрадовать экс-президента Петра Порошенко. И хотя в команде Порошенко уже провели определенный ребрендинг, убрали из названия партии фамилию бывшего президента, а в первую десятку собираются включить ряд новых лиц - блогеров, а также по слухам, и актрису Ирму Витовскую, предсказать, что ЕС преодолеет 5% барьер не берется никто.

"Он публично вроде как избавляется от токсичных людей в команде - от Кононенко, от Грановского, но главой штаба оставляет Березенко. Это неразумно. А еще главную ставку они делают на Львовскую область, где их электорат "съедает" Святослав Вакарчук", - сообщил "Апострофу" один из нардепов из БПП.

По информации "Апострофа", еще до недавних пор шли переговоры о совместном походе с группой "Удар", но они так и не увенчались успехом. Стороны не поделили список, а Кличко остался недоволен выделенной ему квотой.

К слову, "Удар", который на осенние выборы собирался идти отдельно во главе с Владимиром Кличко, по информации "Апострофа", вел переговоры и с Юлией Тимошенко о вхождении в список, и с новым политпроектом премьер-министра Владимира Гройсмана. А после переговоров с Тимошенко, велись переговоры даже с партией "Укроп".

Кроме того, 4 июня Кличко предложил возглавить партию вернувшемуся в Украину Михеилу Саакашвили. Сам Саакашвили ответил обтекаемо, сообщив, что "хочет решить этот вопрос открыто". Как говорят источники в парламенте, таким образом Кличко просто решил окончательно порвать с Порошенко. "Он остался недоволен тем, что в новой партии Петра не пошли на его условия. Но Мишу (Саакашвили) отговаривают ввязываться в это, поэтому переговоры еще продолжаются. Но в "Ударе" точно надеются провести в Раду несколько своих мажоритарщиков",- рассказал "Апострофу" один из нардепов.

Не пойдет с Порошенко и Александр Турчинов, хотя ему и предлагали место в списке. Условно прохристианская партия, которую планировали делать на базе его общественной организации "Всеукраинский собор", до выборов 21 июля, как говорят собеседники в окружении Турчинова, просто не успеет "раскрутиться", поэтому было принято решение отсрочить этот процесс.

Не пойдет в Раду и "Народный фронт". В партии понимают, что не преодолеют проходной барьер. Переговоры с партией Владимира Гройсмана также не увенчались успехом и премьер решил вести свою "Украинскую стратегию" самостоятельно, хотя еще недавно они с Арсением Яценюком обсуждали формат совместного похода на выборы 50/50. Но как рассказывают источники "Апострофа", Яценюк хотел провести людей, которых у Гройсмана считают токсичными. "Яценюк хотел взять своего давнего товарища Павла Петренко (министр юстиции, - "Апостроф"), а Владимир Борисович таких людей в списке видеть не хотел",- комментирует собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.

Вместо этого, "фронтовики" отправят на округа своих мажоритарщиков. Но не все из них пойдут под флагами НФ, часть ведут переговоры с Юлией Тимошенко. Идут переговоры и с частью мажоритарщиков по Львовской области, где Юлии Тимошенко важно получить хорошие результаты. Раньше также ходили слухи о том, что лидер партии Арсений Яценюк пойдет в Раду по мажоритарному округу, но в партии это не подтвердили. "Для него это слишком мелко, он останется почетным главой партии в оппозиции",- прокомментировал собеседник "Апострофа".

Вполне вероятно, что в следующей Раде не окажется и "Радикальной партии" Олега Ляшко. Сейчас рейтинги РП находятся в районе 3%, поэтому многие "радикалы" ищут пристанища в других проектах или же в мажоритарных округах. Косвенным подтверждением этому стал достаточно громкий выход из партии Игоря Мосийчука (ударил Ляшко своей тростью). Сам Ляшко, по словам источников, будет баллотироваться по мажоритарному округу.

Сложные времена наступили и для партии Юлии Тимошенко. В "Батькивщине" рассчитывали на больший процент поддержки, чем сейчас дает социология. Кроме того, Тимошенко хотела обновить состав партии несколькими новыми людьми, что не очень обрадовало представителей ее старой команды.

Новый политпроект "Сила и честь" Игоря Смешко по последним соцопросам находится на грани попадания в Раду, но как уверяют собеседники в партии, своих 20 человек надеется завести. Самым публичным лицом здесь пока остается журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, который недавно возглавил штаб партии, но в Раду идти не собирается. По информации источников "Апострофа", у Смешко, якобы, кадровый голод, поэтому места в списке "охотно продаются". Съезд партии должен состояться 8 июня в Торгово-промышленной палате. Именно там и собираются представить первую пятерку партии.

Неплохо обстоят дела у "Оппозиционной платформы - За життя", которая как писал "Апостроф", приняла решение идти совместным флангом, несмотря на все предыдущие разногласия. Сейчас политсила находится на стадии формирования общего списка. Правда ряд ключевых функционеров "Оппоблока", собираются идти по мажоритарным округам.

Неясной остается ситуация с националистическим флангом, где еще недавно велись переговоры об объединении "Свободы" и "Национального корпуса". "Даже Кривецкий (Игорь Кривецкий, львовский бизнесмен, спонсор "Свободы", - "Апостроф") уже был готов на то, чтобы список возглавил лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, но Олег Тягнибок (лидер "Свободы") воспротивился, потому что сам хочет быть первым номером. После этого все переговоры застопорились", - рассказывает осведомленный источник.

Как удалось узнать "Апострофу", пока достигнута договоренность с экс-лидером Правого сектора Дмитрием Ярошем, который пойдет третьим номером в списке "Свободы", а сам Билецкий пока планирует возглавить список "Нацкорпуса", а не идти мажоритарщиком.

Правда все эти планы может разрушить Конституционный суд, который 11 июня (именно на эту дату назначено заседание суда по этому вопросу) может признать указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады неконституционным.

"Такая вероятность хоть и маленькая, но есть. Смотря насколько хорошо судей простимулируют денежными знаками", - комментирует "Апострофу" один из нардепов-"фронтовиков".

Кроме того, ряд собеседников уверены, что если выборы и состоятся, то следующий созыв Рады продержится не больше года. "Зеленскому не удастся сформировать коалицию. Или начнут ставить палки в колеса, или же начнутся протесты, провоцируемые некоторыми неудовлетворенными политиками. И тогда снова досрочные выборы. И появится шанс пройти тем, кто не пройдет сейчас", - то ли утверждает, то ли мечтает один из нардепов, который не идет на перевыборы в июле.