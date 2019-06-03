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В Раду проходят только четыре партии: опубликована интересная социология

понедельник, 03 июня 2019, 11:45
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Согласно результатам последних опросов, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, 9 июня, то необходимый минимум 5% голосов набрали бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом сообщается в отчете по результатам исследования Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, передает "Новое время".

Так, согласно данным опроса, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% опрошенных, "Оппозиционную платформу — За життя" — 8,2%, "Европейскую солидарность" — 7,9%, ВО" Батькивщина" — 7% респондентов.

В то же время партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 3,5%, за партию "Голос" Святослава Вакарчука проголосовали бы 2,5% опрошенных.

Роллинговое исследование электоральных симпатий населения страны было проведено с 15 по 31 мая, в рамках его было опрошено 2500 респондентов.

Как сообщал "Апостроф", ранее команда президента Украины Владимира Зеленского заявила о недостоверной информации журналистов о деятельности партии "Слуга народа".

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