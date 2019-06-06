Получим не то, чего хотим: эксперт рассказал о военной помощи Украине от США

Решение США об увеличении военной помощи Украине не означает, что Киев получит то вооружение, которое рассчитывает получить.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец.

"Украинская сторона хотела бы увеличить количество противотанковых средств с использованием комплексов Javelin, а также существенно улучшить управляемость войсками, за счет использования станций Harris. Потому что Harris – едва ли не единственный образец, который способен эффективно противостоять российским средствам РЭБ. Система управления и контроля является решающей на поле боя. Ты можешь иметь абсолютно уникальное вооружение, но не слышать командира и тогда смысл вооружения просто теряется", - сказал он.

По словам эксперта, тот перечень, который передала Украина США, американских противокорабельных ракет не предусматривал.

"Я понимаю, что желание американской стороны помочь, возможно, связано с пониманием того, что Украина достигла определенного прогресса в этом направлении. Тогда они посчитали, что пусть лучше они используют наши ракеты, чем создают потенциал, который мы потом не сможем контролировать", - добавил Згурец.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Есть несколько участков, где существует опасность вторжения России - Сергей Згурец.