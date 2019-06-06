Есть несколько участков, где существует опасность вторжения России - Сергей Згурец

Президент Владимир Зеленский обратился к Сенату США с просьбой предоставить Украине новое вооружение. Недавно американская сторона заявила о намерениях увеличить финансовую помощь для Украины, в частности, предоставить нам больше летального вооружения. О том, какое именно оружие мы можем получить из США, а также, какие образцы мы уже можем разрабатывать самостоятельно, "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express" СЕРГЕЙ ЗГУРЕЦ.

- Сергей, недавно состоялись испытания украинских ракетных комплексов. Когда мы получим украинский комплекс противокорабельных ракет "Нептун"? В каком сейчас состоянии этот проект?

- Речь шла об испытании трех разных изделий – это "Ольха-М", "Ольха-Р" и комплекса "Нептун". Индекс "Р" означает, что это ремонтная машина, но де-факто речь идет о том, что в снарядах типа "Смерч", которые хранятся на наших складах, есть блоки управления, которые не подлежат ремонту. Вместо этих советских блоков, устанавливается блок управления, который разрабатывался для комплекса "Ольха". Таким образом, заменяя только один блок, мы существенно увеличиваем количество боеспособных снарядов РСЗО "Смерч" и даем этим снарядам совершенно другие возможности. В частности, каждый из этих снарядов сможет уничтожать четко определенную отдельную цель, а не накрывать площадь. Думаю, что будут еще испытания, после которых начнется изготовление этого блока и его поставка для Вооруженных сил.

Когда мы говорим о комплексе "Ольха-М", то это направление, которое связано с увеличением дальности ракеты. Управляемая ракета комплекса "Ольха", которая уже принята на вооружение, работает в радиусе до 70 км, а "Ольха-М" должна доставать до 120 км. Определенный цикл наработок позволил руководству Министерства обороны заявить о том, что в сентябре-октябре мы выходим на государственные испытания.

Теперь поговорим о комплексе "Нептун". Я в своем видео на Facebook объяснял, что именно было сделано за это время. Было сделано по меньшей мере пять элементов – это новый стартовый двигатель, новые крылья и рули, новый блок гироскопов, новый приемник системы GPS и новый радиовысотомер, который позволяет ракете лететь на значительно более низких высотах, чем это было на предыдущих испытаниях. Здесь так же поставлена задача выйти на государственные испытания в сентябре-октябре. Затем начинается серийное изготовление. По моим оценкам, таких батарей (противокорабельных ракет "Нептун", - "Апостроф") нужно, как минимум, пять. Условно говоря, три – будут прикрывать Черное море, а две – акваторию Азовского моря. Когда мы получим такой потенциал, то мы обеспечим нашим военно-морским силам совершенно другие возможности, в сравнении с теми, что есть на сегодня.

Думаю, что следующий год будет решающим и существенное значение будет иметь финансирование этих проектов. Если новое политическое или военное руководство вдруг решит, что это нам не нужно, то это будет подножка под этот проект. Думаю, что это неприемлемое решение ни для Генерального штаба, ни для Министерства обороны, ни для политического руководства страны.

- А какие решения ожидаются в отношении этих проектов? По вашему мнению, будет ли дальше поддерживаться эта ракетная программа, ведь ее движущей силой был бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, а теперь уже эту должность занял другой человек?

- В 2014 году был принят Указ Президента Украины, а президент Украины – это не фамилия, а должность в том смысле, когда мы говорим о вооружениях. Это был секретный указ, который определял приоритеты. К таким приоритетам как раз и относилась активизация работ по созданию ракетного комплекса "Нептун" и систем залпового огня "Ольха".

С 2014 до 2016 года у нас была пауза. Финансирование проектов началось в 2016 году, как раз благодаря решающей роли секретаря СНБО Александра Турчинова, который взял это под собственный контроль. Именно благодаря ему удалось преодолеть тот путь, который мы прошли в десять раз более быстрыми темпами, чем это было даже в Советском Союзе. Если ракету "Нептун" мы завершили с 2014 по 2019 годы, то, например Советский Союз свою ракету Х-35 начал делать в 1983 году, а на вооружение она была принята в 2003 году. То есть, 20 лет и 5 лет. Темпы несравнимы.

Сергей Згурец: "Президент Украины – это не фамилия, а должность в смысле, когда мы говорим о вооружении" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Теперь главный вопрос заключается в том, чтобы новое политическое и военное руководство не уменьшало финансирование. Потому что, по моим пессимистичным оценкам, в следующем году государственный оборонный заказ может быть уменьшен. И есть риски, что новое руководство того же СНБО четко не понимает важности этих оборонных проектов. Это же не только оборонные проекты, это проекты промышленные. За каждым из них стоит цепочка предприятий, которые за это время получили новые компетенции (секретарь СНБО Александр Данилюк уже заявил, что Украина не собирается отказываться от ракетных наработок).

- Сейчас у нас есть наземная платформа комплекса "Нептун", а под него разрабатывается еще морская платформа. То есть надо строить, по меньшей мере, ракетные катера. Какие у нас есть перспективы в этом вопросе?

- Концепция флота различна. Командование ВМС выступает за классический подход, когда у нас есть все виды боевых возможностей - корветы, катера, тральщики, морская пехота, авиация и подводные лодки. Это классический подход и он исходит не от прихотей командования ВМС, а от того, что те обязательства, которые возложены на ВМС и прописаны управляющими документами, нельзя выполнить, если не иметь всего этого арсенала. С другой стороны, есть финансовые возможности и оптимальные стратегии защиты. Если мы понимаем, что сегодня у нас есть несколько участков, которые опасны с точки зрения высадки десанта, то наиболее эффективный способ – это уничтожать десант противокорабельными комплексами. Наличие этих комплексов по всей береговой линии Черного и Азовского морей существенно уменьшает риск высадки десанта.

Вопрос наращивания возможностей зависит от финансовых возможностей. Хотя в ближайшее время вновь встанет вопрос возобновления программы "Корвет" за счет сотрудничества с мощным зарубежным партнером , который хочет закупить целую серию таких кораблей, которые разработаны нами. И за счет этого состоится реанимация проекта "Корвет" в Украине.

Возникает вопрос обеспечения вертолетной составляющей, то есть морской авиации. Так же будут вопросы о помощи со стороны Соединенных Штатов в дополнение к тем катерам, которые мы получим в ближайшее время. Но это действительно так: наши военно-морские силы и их потенциал – сегодня является наиболее уязвимым местом, учитывая те риски, которые провоцирует Российская Федерация.

- Было сообщение Посольства Украины в США о том, что американская сторона в будущем году планирует увеличить финансовую помощь для Украины до $300 млн долларов. И в этот перечень могут быть включены противокорабельные ракеты и средства береговой обороны. Есть ли у вас данные о том, что еще может быть включено в этот перечень?

- Действительно, финансовую помощь Соединенные Штаты собираются увеличить, но эта помощь не учитывает то, что мы хотим и то, что нам предлагают. Не всегда эти вещи совпадают. Украинская сторона хотела бы увеличить количество противотанковых средств с использованием комплексов Javelin, а также существенно улучшить управляемость войсками, за счет использования станций Harris. Потому что Harris – едва ли не единственный образец, который способен эффективно противостоять российским средствам РЭБ. Система управления и контроля является решающей на поле боя. Ты можешь иметь абсолютно уникальное вооружение, но не слышать командира и тогда смысл вооружения просто теряется.

После рассмотрения в Конгрессе этих вопросов, перечень будет согласован. Хотя, тот перечень, который предварительно направила украинская сторона, насколько мне известно, американских противокорабельных ракет не предусматривал. Я понимаю, что желание американской стороны помочь, возможно, связано с пониманием того, что Украина достигла определенного прогресса в этом направлении. Тогда они посчитали, что пусть лучше они используют наши ракеты, чем создают потенциал, который мы потом не сможем контролировать.

Система управления и контроля является решающей на поле боя Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Кстати, вскоре прибывает мощная американская делегация, которая будет знакомиться с нашим оборонно-промышленным потенциалом. Думаю, что нужно очень четко подойти к тем вопросам, которые интересуют американскую сторону и к тем вопросам, которые связаны с нашей национальной безопасностью и с выживанием ключевых отраслей нашей оборонной промышленности.

- Вы говорили о том, что есть интерес к украинскому проекту "Корвет" у иностранных заказчиков. Можете рассказать, что это за заказчик?

- Думаю, что я не уполномочен.

- А относительно противокорабельных ракет из США. Если о них будет идти речь, то это будет ПКР "Гарпун"?

- Противокорабельная ракета – это комплекс. Если мы берем чужое вооружение под "Гарпун", то нам нужно будет обеспечить обслуживание, обучение персонала и прочее. Мы попадаем в зависимость. Зачем нам этим заниматься, если мы сделали существенный прогресс в создании собственного образца и начали подготовку собственных офицеров? "Нептун", в принципе, способен решать те же задачи, что и "Гарпун". Есть другие образцы, где у нас такого потенциала нет. Зачем дублировать то, где у нас уже есть свои наработки?

- А чего ждать в этом году на Азовском и Черном морях? Можно ли считать, что Россия окончательно закрыла для нас Керченский пролив?

- Если говорить жестко, то блокировка наших портов состоялась. Мы начинаем терять деньги, то есть, несем экономические убытки из-за блокировки портов. Поэтому первое, что мы сейчас должны сделать – это полностью минимизировать риски десантных операций, которые существуют. И для этого нам очень нужен комплекс "Нептун" и другие мероприятия. Я думаю, что будет происходить насыщение Черного моря другими видами вооружений. Так же нам нужны и бесшумные и малогабаритные подводные лодки, чтобы создавать угрозу для российской стороны. Своими ракетными катерами нам будет очень трудно справиться с мощью России в формате непотопляемого авианосца "Крым".

- Была речь, о том, что США нам подарят еще два катера типа Island. Но мы пока не можем перегнать из Балтимора даже те катера, которые нам уже передали...

- Вы говорите о количественных подходах, а это ошибочно. С количественными подходами мы всегда будем проигрывать. У нас не будет такого количества вооружения, которое есть у Российской Федерации. Это значит, что надо искать варианты, где количественные показатели отходят на другой план. Эти катера нам помогут, но не принципиально. Мы говорим о том, что система защиты морских границ у нас была на втором плане и сейчас мы "выгребаем" за игнорирование проблем моря. И когда началось строительство Керченского моста, уже тогда надо было наверное принимать меры, чтобы этот мост не был построен. Взрывать, не взрывать – это уже другой вопрос. Но сейчас мы имеем другую реальность и надо искать выходы из ситуаций, которые порой даже кажутся патовыми.

- Вспомним ту американскую помощь, которая уже поступила. Это комплексы Javelin. У нас есть 210 ракет и 35 пусковых систем. Этого мало?

- Потребность больше.

- В несколько раз? Порядок цифр можете назвать?

- В несколько раз, да.

- Продолжая тему вооружения. На киевской выставке "Оружие и безопасность" в октябре прошлого года была показана пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Какое у нас развитие есть в этом смысле?

- "Гром" проходит испытания на территории инозаказчика. В частности, несколько пусковых машин носятся по пустыне и один из шейхов, который впервые посидел в этой машине и проехался по пустыне, был в восторге. Потому что, как он сказал, такого плавного хода и таких возможностей, он никогда не видел. Это означает, что те наработки, которые были сделаны по поводу этой ходовой действительно являются уникальными. В этом смысле, пользуясь возможностью, скажу, что очень важно, чтобы этой ходовой заинтересовались наши гражданские предприятия, которые изготавливают краны и другое оборудование. Потому что, за счет гражданских заказов, мы существенно удешевим этот проект и не будем вынуждены закупать те же платформы для гражданской техники в других странах. Так что прошу обратить внимание на это направление, потому что ходовая действительно классная.

Постепенно мы готовимся к испытаниям ракеты боевых частей, тоже на территории инозаказчика. С учетом результатов, за которыми наблюдают Министерство обороны и представители заказчика, будет существенно удешевлена закупка этого комплекса для Вооруженных сил. И это несмотря на то, что требования к комплексу, который нужен для нашей армии, гораздо выше, чем того комплекса, который мы предлагаем для экспорта.

- Его тактико-технические характеристики будут расширены по дальности?

- Есть вещи, которые его делают защищенным от противоракетной обороны. Есть и другие средства, которые, на самом деле, инозаказчика не интересуют. А те наработки существенно обеспечивают способность ракеты выполнять задачи в условиях систем РЭБ или противоракетной обороны врага.

Вторую часть интервью с Сергеем Згурцем читайте в ближайшие дни