Снятие блокады с Донбасса: у Зеленского назвали условие

Снятие блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет возможно только после того, как здесь отменят рублевую зону и псевдонационализацию.

С таким заявлением выступили в Администрации президента Владимира Зеленского.

Как написала пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в Facebook, вопрос снятия блокады подняли российская сторона и лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с минскими договоренностями", - подчеркнула Мендель.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Луценко назвал условие снятия экономической блокады с оккупированного Донбасса.