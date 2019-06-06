RU  UA  EN

четверг, 6 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.45
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 июня

22:28
Снятие блокады с Донбасса: у Зеленского назвали условие
21:58
В результате взрыва гранаты на Донбассе погиб мужчина: подробности трагедии
21:28
К переговорам по Донбассу может присоединиться страна, поддерживающая Россию
20:59
Новое руководство Украины может допустить фатальную ошибку: эксперт назвал детали
20:47
Нидерланды - Англия: стартовые составы
20:28
Снятие экономической блокады с Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение
20:03
"Оппозиционная платформа - За життя" начала путь к победе на парламентских выборах - Рабинович
19:59
Получим не то, чего хотим: эксперт рассказал о военной помощи Украине от США
19:59
Досрочные выборы в Раду могут не состояться: названа причина
19:53
Бегу открывать шампанское: болельщики с юмором отреагировали на назначение тренера "Динамо"
19:35
Паника уже прошла: в "95 Квартале" рассказали, как работают без Зеленского
19:27
В скандале с плагиатом Порошенко - Зеленский появился неожиданный поворот
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Снятие экономической блокады с Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение

четверг, 06 июня 2019, 20:28
переглянути новину українською

Леонид Кучма не предлагал во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса.

Об этом 6 июня в Киеве заявил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

По его словам, вопрос о снятии экономической блокады был поднят представителями ОРДЛО и поддержан РФ.

"На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО и поддержан в общей форме российской стороной", - сказал он.

Сайдик добавил, что причиной недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ употребляют термин "блокада", то другие стороны понимают это как "широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Луценко назвал условие снятия экономической блокады с оккупированного Донбасса.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Трудности перевода: в чем опасность идеологии команды Зеленского

На пороге хаоса: что происходит с топ-партиями перед выборами в Верховную Раду

Украина может получить огромную проблему после выборов в Раду - Сергей Лещенко

"Слуга народа" или Тимошенко: что ждет Зеленского на выборах в Раду

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: