Снятие экономической блокады с Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение

Леонид Кучма не предлагал во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса.

Об этом 6 июня в Киеве заявил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

По его словам, вопрос о снятии экономической блокады был поднят представителями ОРДЛО и поддержан РФ.

"На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО и поддержан в общей форме российской стороной", - сказал он.

Сайдик добавил, что причиной недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ употребляют термин "блокада", то другие стороны понимают это как "широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Луценко назвал условие снятия экономической блокады с оккупированного Донбасса.