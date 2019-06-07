Переобулся в воздухе: в сети смеются над переходом скандального Кивы в другую партию

Кандидат в президенты Украины от Социалистической партии Украины Илья Кива объявил о своем присоединении к "Оппозиционной платформе – За життя".

Об этом сообщила "Страна.ua".

"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать о Донбассе, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее", - заявил Кива.

В сети к переходу известного политика отнеслись со скепсисом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 февраля кандидат в президенты Илья Кива внес 115 тысяч гривен залога за полицейского Василия Мельникова, которого арестовали по подозрению в избиении активиста в Киеве.