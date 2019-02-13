Ложись, Бандера: Кива "выкупил" скандального полицейского из СИЗО, видео

В среду, 13 февраля, кандидат в президенты Илья Кива внес 115 тысяч гривен залога за полицейского Василия Мельникова, которого арестовали по подозрению в избиении активиста в Киеве.

Об этом Кива сообщил в Facebook, публикуя видео процедуры.

"Вношу залог за полицейского Василия Мельникова", – написал Кива.

При этом он вел трансляцию прямо у банковской кассы.

Напомним, фигуранта этого дела – оперуполномоченного Подольского отделения полиции Василия Мельникова - арестовали на 2 месяца. При этом, у полицейского была возможность выйти под залог в 115 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовано видео избиения в Подольском управлении полиции в Киеве активистов, которые были перед этим задержаны полицией на митинге кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Также в сети объявили "охоту" на полицейских, избивших активистов в Киеве.