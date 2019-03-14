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Одиозный Кива устроил цирк на ТВ из-за Томоса и украинского языка: видео

четверг, 14 марта 2019, 10:52

Между лидером Социалистической партии Ильей Кивой и политологом Владимиром Цыбулько в эфире телеканала NewsOne разгорелся настоящий скандал.

Во время выступления кандидат в президенты Украины Кива назвал Томос и украинский язык "воздухом, которым нас пытаются накормить".

"Накормить детей мы можем реальной пищей. У меня двое детей - дочка и сын-первоклассник. Я накормлю его Томосом и "мовой", он вырастет крепким взрослым?.. Если мне нечем будет кормить ребенка, я буду искать способы для его существования - уезжать, делать что угодно, чтобы выросли мои дети", - сказал он.

В свою очередь Цыбулько заявил, что дети Кивы "без Томоса и украинского языка вырастут млекопитающими, а людьми не станут". В ответ на такие слова Кива подошел к нему и попросил не переступать черту.

"Мне будет все равно на эфир… Есть неприкасаемые вещи, и я вас очень попрошу не трогать детей. Не забалтывайтесь. Моя дочь - офицер полиции, которая выросла и пошла защищать родину без вашего Томоса и "мовы", потому что я воспитал ее на личных примерах. И она воспиталась не амебой, а человеком" - заявил Кива.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кива внес 115 тысяч гривен залога за полицейского Василия Мельникова, которого арестовали по подозрению в избиении активиста в Киеве.

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