Шут пригодился: появились яркие фотожабы на скандального Киву

В сети активно обсуждают поступок бывшего кандидата в президенты Украины от Социалистической партии Украины Ильи Кивы, который неожиданно объявил о своем присоединении к "Оппозиционной платформе – За життя".

Так, в Facebook и Twitter опубликовали фотожабы, в которых высмеяли такой шаг одиозного политика.

"Шут пригодился..." - пишет пользователь Facebook Вова.

"Борцун Илья Кива выплыл в списке медведчуковского создания "За життя", - говорится в сообщении замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 февраля кандидат в президенты Илья Кива внес 115 тысяч гривен залога за полицейского Василия Мельникова, которого арестовали по подозрению в избиении активиста в Киеве.