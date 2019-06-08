Созданы назло России: Путин сделал скандальное заявление про возникновение украинцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметился странным заявлением во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщают российские СМИ, в своей речи российский президент назвал украинцев и русских одним народом, но при этом подчеркнул, что изначально "не было никакой Украины".

"В свое время не было никакой Украины. Когда Запорожская Сечь вошла в состав Российской империи, они же не входили как украинцы, а как русские. Там определялось что? История, язык, вера, религия. И все считали себя русскими. Потом с развитием Украины она формировалась на окраине империи. Близость к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного", - сказал Путин.

По словам Путина, перед Первой мировой войной некоторые страны, которые планировали воевать с Россией, начали развивать идею украинской идентичности.

"Перед первой мировой войной страны, которые готовились к войне с Россией, начали развивать идею украинской идентичности, расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать. Ну эту идею подхватывали, развивали... То же самое с Беларусью", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лукашенко выставил ультиматум Путину из-за нефти.