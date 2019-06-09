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Еще один из "Квартала": очередной комик идет в политику

воскресенье, 09 июня 2019, 12:14
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Актер "95 квартала" Юрий Корявченков (Юзик) не исключает прекращения творческой деятельности в случае победы на парламентских выборах.

Об этом он рассказал "Апострофу".

"Если я стану депутатом, то думаю да. А может и буду совмещать", - предполагает актёр.

Также он сообщил, что пойдет по одному из округов Кривого Рога. Но номер округа еще не назвал.

"У нас 4 округа. Я ещё не знаю, по какому пойду", - ответил Корявченков.

Напомним, сегодня, 9 июня, проходит съезд партии" Слуга народа", на котором должен быть представлен избирательный список.

Выборы в Раду пройдут в июле этого года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что поели шаурму и "пощупали" президента: новые фото и детали "лесной" встречи с Зеленским.

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