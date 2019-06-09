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Генпрокуратура возобновила расследование против олигарха Януковича

воскресенье, 09 июня 2019, 23:31
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Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения беглого президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда".

По данным собеседника издания, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

Экс-нардеп от "Партии регионов" Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал из Украины после Революции достоинства. Иванющенко объявляли в розыск по подозрению в присвоении имущества.

В 2016 году нардеп Сергей Лещенко заявил, что экс-регионала в третий раз сняли с международного розыска, однако в ГПУ уверяли, что подозреваемый находится в розыске.

В начале 2017 г. суды закрыли все дела по Иванющенко. В Верховном суде заявляли, что в закрытии дел виновна Генпрокуратура.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат Александр Онищенко, который покинул Украину в 2016 году из-за уголовного преследования, заявил о намерении вернуться и принять участие в парламентских выборах.

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