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​Съезд партии Зеленского: появились фото "интересных гостей"

воскресенье, 09 июня 2019, 15:51
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Среди присутствующих на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого озвучивали кандидатов в народные депутаты от партии "Слуга народа", были известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко, телеведущий и пародист Александр Скичко, журналист Александр Дубинский и другие.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа", публикуя соответствующие фото.

Присутствовали также генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко, украинский спортсмен, борец Жан Беленюк, участники "Квартала 95" и другие.

В первой двадцатке списка "Слуги народа" - Александр Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Галина Янченко, Анастасия Красносильская, Жан Беленюк, Руслан Стефанчук.

В первой сотне также Лиза Богуцкая (известный украинский блогер из Крыма, - "Апостроф").

Также известно, что первый помощник президента Украины Сергей Шефир сказал, что полный список партии и мажоритарщиков будет опубликован завтра до конца дня.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликован список партии Слуга народа.

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