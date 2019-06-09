​Съезд партии Зеленского: появились фото "интересных гостей"

Среди присутствующих на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого озвучивали кандидатов в народные депутаты от партии "Слуга народа", были известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко, телеведущий и пародист Александр Скичко, журналист Александр Дубинский и другие.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа", публикуя соответствующие фото.

Присутствовали также генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко, украинский спортсмен, борец Жан Беленюк, участники "Квартала 95" и другие.

В первой двадцатке списка "Слуги народа" - Александр Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Галина Янченко, Анастасия Красносильская, Жан Беленюк, Руслан Стефанчук.

В первой сотне также Лиза Богуцкая (известный украинский блогер из Крыма, - "Апостроф").

Также известно, что первый помощник президента Украины Сергей Шефир сказал, что полный список партии и мажоритарщиков будет опубликован завтра до конца дня.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликован список партии Слуга народа.