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Топ-10: кто пойдет на парламентские выборы в команде Порошенко

воскресенье, 09 июня 2019, 12:21
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9 июня политическая партия "Европейская Солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, провела съезд, на котором партийцы определились со списком кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает "24 канал".

Политическая сила также представила кандидатов, которые будут баллотироваться в Совет по мажоритарным округам.

"Одного голоса мало, нужна сила и мы силу, нужна воля, мы - волевая партия, нужен опыт - и мы опытные. Обновления всего политического класса сегодня - запрос общества. Мы обновляем нашу команду. Некоторые вообще делать первые шаги в политике. Места в списке им предложили, потому что они всю жизнь служат народу Украины. кто назначает кадры с "95 квартала", нам важны те, кто прошли 95 бригаду", - подчеркнул Порошенко во время своего выступления на съезде.

В топ-10 списка партии "Европейская Солидарность" вошли:

1. Андрей Парубий - председатель Верховной Рады Украины 8 созыва.

2. Ирина Геращенко - вице-спикер парламента.

3. Михаил Забродский - военный, генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины.

4. София Федина - активистка евромайдан, певица.

5. Мустафа Джемилев - диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения.

6. Яна Зинкевич - командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеранка.

7. Олег Синютка - бывший председатель Львовской облгосадминистрации.

8. Ахтем Чийгоз - политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

9. Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщал "Апостроф", социологический центр MUSTLOOK в конце мая провел соцопрос электоральных симпатий украинский накануне выборов в Верховную Раду.

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