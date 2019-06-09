Топ-10: кто пойдет на парламентские выборы в команде Порошенко

9 июня политическая партия "Европейская Солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, провела съезд, на котором партийцы определились со списком кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает "24 канал".
Политическая сила также представила кандидатов, которые будут баллотироваться в Совет по мажоритарным округам.
"Одного голоса мало, нужна сила и мы силу, нужна воля, мы - волевая партия, нужен опыт - и мы опытные. Обновления всего политического класса сегодня - запрос общества. Мы обновляем нашу команду. Некоторые вообще делать первые шаги в политике. Места в списке им предложили, потому что они всю жизнь служат народу Украины. кто назначает кадры с "95 квартала", нам важны те, кто прошли 95 бригаду", - подчеркнул Порошенко во время своего выступления на съезде.
В топ-10 списка партии "Европейская Солидарность" вошли:
1. Андрей Парубий - председатель Верховной Рады Украины 8 созыва.
2. Ирина Геращенко - вице-спикер парламента.
3. Михаил Забродский - военный, генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины.
4. София Федина - активистка евромайдан, певица.
5. Мустафа Джемилев - диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения.
6. Яна Зинкевич - командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеранка.
7. Олег Синютка - бывший председатель Львовской облгосадминистрации.
8. Ахтем Чийгоз - политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
9. Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Как сообщал "Апостроф", социологический центр MUSTLOOK в конце мая провел соцопрос электоральных симпатий украинский накануне выборов в Верховную Раду.