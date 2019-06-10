​Зеленский готовит неприятный "сюрприз" всем главам ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.

Об этом заявила 10 июня на брифинге пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает издание "Украинская правда".

"Могут быть уволены 13 губернаторов. Но президент настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы. Продолжается поиск специалистов, которые могут стать председателями облгосадминистраций", - сказала Мендель.

Она также сообщила, что в отборе кандидатов помогают международные HR-компании. По ее словам, кандидаты должны иметь представление, с кем работать на местах.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного суда, на котором будет рассматриваться президентский указ о досрочном роспуске Верховной Рады.