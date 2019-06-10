​Не слуги к хозяину: Зеленский записал видео накануне важнейшего суда по выборам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного суда, на котором будут рассматривать президентский указ о досрочном роспуске Верховной Рады.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Завтра Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Знаете, меня пригласили на это заседание и это будет впервые за 28 лет истории независимости Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда "хозяин" вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - сказал президент.

Зеленский заявил, что всегда будет защищать волю народа. В данном случае - роспуск парламента.

"Мы уверены в своей юридической позиции, но самое главное - это моя позиция президента, когда распускал парламент, это был и есть огромный запрос украинского народа. Волю народа я всегда буду защищать. Я вас поддерживаю и чувствую, и завтра буду чувствовать вашу поддержку", - подчеркнул президент.

Как сообщал "Апостроф", Конституционный Суд Украины рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в неотложном порядке 11 июня.