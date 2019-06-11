Повлиял и ушел: реакция соцсетей на речь Зеленского на суде по роспуску Рады

В сети обсуждают выступление президента Украины на заседании Конституционного суда, где сегодня рассматривают законность указа главы государства о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

"Я уверен, что роспуск Рады соответствует духу и букве закона. Доверие людей к Раде - 4%. Попытка остановить роспуск - это попытка нардепов цепляться за свое место. Законность указа о роспуске докажет мой представитель, а я оставляю суд, чтобы ни у кого не было сомнений, что я давлю на суд", - сказал Владимир Зеленский.

В сети шутят, что Зеленский покинул зал так быстро, чтобы ему не успели задать вопросов, на которые он без сценария якобы не смог бы ответить.

"Надеюсь, что судьи будут судьями, а не участниками клоунады", - пишут в сети.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля.